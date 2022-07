Narrenzunft, Pfadfinder und Fanfarenzug Die neuen Hallen sind komplett

Um Weihnachten starten die Arbeiten an den Wagen in der Regel, die Planungen samt Materialbestellung beginnen dann meistens im November. „Wir hätten nächstes Jahr eine relativ frühe Fasnet“, berichtet Gann. Den Konjunktiv benutzt er absichtlich: Auch nach zwei Jahren Coronapause wissen die Narren noch nicht, ob die Fasnet 2023 wieder regulär stattfinden kann. Das ist von der Entwicklung der Coronazahlen und den daraus resultierenden Regularien abhängig. „Wenn wir die Besucher kontrollieren müssten, dann können wir das nicht machen. Wir müssten die ganze Stadt abriegeln“, so Gann. Ob und in welcher Form die Fasnet im kommenden Jahr stattfindet, entscheidet sich im Spätherbst, wenn man auch das Material für die Wagen bestellen müsste. Denn die Kosten dafür liegen immerhin im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Großes Projekt für kleinen Verein

Auch bei den anderen beiden beteiligten Vereinen herrscht Erleichterung über die Fertigstellung des Mammutprojekts. „Wir sind ein kleiner Verein“, berichtet etwa Marvin Schirott, erster Vorsitzender des Fanfarenzugs. „Für unsere Größe war es ein echter Kraftakt, zu mobilisieren und die Spenden zu sammeln.“ Rund 100 Spender hatte man gewinnen können. „Das war schon etwas Besonderes.“

Auch Schirott blickt zurück auf die Ungewissheit angesichts von Preisschwankungen und Rohstoffmangel. „Wir haben ganz schön geschwitzt“, erinnert er sich. Umso größer sind nun Freude und Erleichterung. Eingezogen ist der Fanfarenzug aber nicht – der Verein bezieht auf dem Gelände die kleinste Fläche und hat im Gegensatz zu Narren und Pfadfindern eine separat stehende Halle. Diese war als Erstes fertig und diente bisher als Lager für Werkzeuge und Material. Jetzt lässt man es langsam angehen, will erst einmal Regale besorgen. „Wir haben keinen Zeitdruck.“

Bis die Weiler Pfadfinder final eingezogen sind, wird es unterdes wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern – beim Verein steht in den kommenden Wochen nämlich erst einmal das große Zeltlager an. Die grobe Grundeinrichtung ist aber schon vor Ort in den neuen Lagerhallen, diese will man die kommenden Wochen aufbauen. Zufrieden ist Felix Engeßer aus dem Vorstand der Pfadfinder allemal: „Es war schön zu sehen, dass das vereinsübergreifend so reibungslos geklappt hat.“