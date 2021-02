Nahversorgung in Gebersheim Der Landmarkt bringt den Metzger zurück ins Dorf

Umsatz wurde um 25 Prozent gesteigert

Gebersheim drohte ohne Nahversorger zu bleiben, nachdem die Eigner-Familie M, die sich altershalber zurückziehen wollte, trotz intensiver Suche keinen Nachfolger fand. Die Genossenschaft hat übernommen und gut gewirtschaftet. „Seither konnte der Umsatz um etwa 25 Prozent gesteigert werden, was natürlich auch mit Corona zu tun hat“, sagt Tilman Achtnich. Im Umsatz wurde die Millionengrenze erreicht, die Zahl der Einkäufe ist auf fast 80 000 im Jahr 2020 gestiegen. Auch wurden mehr Waren pro Besuch in den Einkaufskorb gelegt, was dem Umsatz gut getan hat. Übrigens ist auch der Postumsatz gewachsen, schließlich hat der Versandhandel stark zugelegt.