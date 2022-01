Nahverkehr wird ausgebaut Strohgäubahn bekommt zwei weitere Züge

Elektrifizierung am Bodensee

Die BOB setzt wegen der Elektrifizierung der Südbahn zwischen Ulm und Friedrichshafen künftig neue Fahrzeuge ein, die dort bisher genutzten Regio-Shuttle-Fahrzeuge werden verkauft. Lediglich zwei Fahrzeuge entstammen, laut dem Zweckverband wie die vorhandenen acht Bestandsfahrzeuge der Strohgäubahn, der letzten Baureihe – und passen daher mit ihnen zusammen.

Trotzdem müssen sie für ihren Einsatz im Strohgäu angepasst werden. Am wichtigsten ist demnach der Umbau der Kupplungen, da die Fahrzeuge der Strohgäubahn im Gegensatz zu den BOB-Fahrzeugen automatische Mittelpufferkupplungen haben. Weitere Anpassungen im Bereich der Software-Steuerung seien ebenfalls notwendig. Zudem müssten im Fahrzeuginneren Ticketautomaten eingebaut werden. Und die noch blau lackierten Züge der BOB erhalten das Design der Strohgäubahn in den Farben Gelb und Grün. Die Fahrzeuge sind derzeit noch als Reserve am Bodensee im Einsatz. Im Laufe des März werden sie an die Strohgäubahn übergeben. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA), die Zentralstelle für alle Eisenbahnfahrzeuge in der Bundesrepublik, muss die Umbauarbeiten genehmigen und abnehmen. Der Zweckverband Strohgäubahn plant daher rund zehn Monate für die Arbeiten ein.