Nahverkehr Weil der Stadt will den Metropol-Express

Weil der Stadt - Weil der Stadts Bürgermeister Christian Walter will mit dem Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) Kontakt aufnehmen und für einen Metropol-Express werben. Das kündigte Walter am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung an und holte sich dafür die Zustimmung der Fraktionen ein. „Wir müssen jetzt die Weichen im Bereich Feuerbach stellen“, sagte der Bürgermeister. „Mein Anliegen ist es, dieses Thema voran zu treiben.“