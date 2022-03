Nahverkehr und Spritpreise Für Busse und Taxis kommt es hart

Nahverkehr könnte zusammenbrechen

Auch bei Wöhr Tours in Weissach hofft man auf eine baldige Hilfe und hat sich an die Landratsämter gewandt „Es muss etwas passieren. Wir können es sonst nicht stemmen“, sagt Geschäftsführerin Monika Wöhr-Kühnemann. Pro Woche entstehen dort Mehrkosten in Höhe von rund 10 000 Euro. Die Situation sei prekär. Wenn die gebeutelte Branche nicht bald entlastet werde, könne der öffentliche Personennahverkehr zusammenbrechen.