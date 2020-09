Nahverkehr in Renningen Kein Anruf-Bus, aber eine ganz neue Buslinie

Busshuttle auf Abruf?

Zuletzt hat die SPD Renningen in Bezug auf den Busverkehr einen Vorstoß gewagt. Die Gemeinderatsfraktion hat einen Prüfauftrag zur Einrichtung eines Bus-Shuttles auf Abruf beantragt. Als Beispiel verwies sie auf Schorndorf, wo ein entsprechendes Projekt 2018 gestartet wurde. Dabei handelte es sich um ein öffentlich gefördertes Forschungsprojekt, das auf drei Jahre angelegt war. „Nach unseren Informationen wurde es aber schon nach ein paar Monaten eingestellt“, berichtete der Erste Beigeordnete, Peter Müller. „Da läuft wieder der normale Linienverkehr.“ Er verwies zudem auf das Bürgerrufauto, eine Aktion der Renninger Agenda. „Wir haben so etwas also schon in kleinerer Form bei uns“, so Peter Müller. „Wir hätten Bedenken, einer eigenen Initiative in unserer Stadt Konkurrenz zu machen.“ Die SPD argumentierte dagegen, dass das Bürgerrufauto sich nur an ältere oder gebrechliche Menschen richtet. Diese können sich mit dem Bürgerrufauto kostenlos zum Einkaufen oder zu Terminen fahren lassen. Ein Busshuttle würde sich aber an alle Menschen richten und die Mobilität im ländlichen Raum fördern.