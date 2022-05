Nahverkehr in Leonberg Für drei Euro den ganzen Tag mobil

Gilt auch im Ruftaxi

Die Tageskarte kann sowohl beim Fahrer als auch online, per App, am Automaten der Deutschen Bahn oder an den Verkaufsstellen gelöst werden. Die Fahrscheine gelten ab dem Zeitpunkt des Erwerbs bis um 7 Uhr des Folgetages und sind in allen öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus, S-Bahn, Ruftaxi) innerhalb des Stadtgebietes Leonberg, also mit Gebersheim, Höfingen und Warmbronn, gültig.