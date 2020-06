Nahverkehr im Kreis Böblingen Lieber ein Ringzug als eine Stadtbahn

Es gebe auch schienengebundene Alternativen im Landkreis Böblingen, doch „das Theater um die Schwarzwaldbahn“ zeige, dass einige das lieber verhindern als fördern. Renningen und Leonberg als Knotenpunkte, denn es braucht dafür natürlich auch Bahnsteige, könnten kostengünstig ausgebaut werden.

Ein Ringzug wäre sinnvoller

Ronald Zieglers Vorschlag: „Nimmt man die vorhandenen Schienen zugrunde, wäre ein Ringzug von Leonberg über Renningen, Sindelfingen, Böblingen, Rohr, Gäubahnlinie mit neuem (alten) Halt Westbahnhof, Nordbahnhof, Feuerbach, Zuffenhausen nach Kornwestheim mit Anschluss an die Schusterbahn und von dort zurück nach Leonberg möglich – in beide Richtungen. Vernünftige Fahrradabstellplätze an den Haltestellen mit Verleih sind natürlich auch ein Muss.“

Damit seien die wichtigsten Betriebe mit eingebunden und für diejenigen Pendler und Schüler, die das benötigen, nutzbar. Kein Schüler fahre von Leonberg nach Vaihingen : „Hier entstehen nur Büroarbeitsplätze, die heute durch Heimarbeitsplätze ersetzt werden.“ Ziegler erinnert daran, mit wie viel Problemen es verbunden gewesen sei, allein einen Bus von Warmbronn zur Uni zu bringen.

Mit den Fördermitteln, die coronabedingt jetzt ausgeschüttet werden, sollte in Leonberg ein Wasserstoff-Knotenpunkt gebaut werden, schlägt Ziegler vor. Dabei könnte der leidige Wertstoffhof durch eine Wasserstofftankstelle ersetzt werden für Busse und den Schwarzwaldzug, der mit Wasserstoff fahren könnte, wie es in Norddeutschland üblich ist. „Die Busse fahren dann durchs das Mahdental nach Vaihingen über die Uni und bis zum Allianz-Gelände in Rohr/Vaihingen – andere Busse direkt nach Stuttgart über Heslach. Und für alle Leonberger der gleiche Tarif.“

Moderne Zukunftstechnologie nach Leonberg bringen, dazu Elektroantriebe mit Wasserstoff „im Hochtechnologielandkreis Böblingen“, darauf sollte der Blick in die Zukunft gerichtet sein. Die Stuttgarter Stadtbahn sei eine alte Technik, die anderorts bereits durch Niederflurtechnik abgelöst ist. „Von Gerlingen her in die Stadt kommend, mit noch mehr Flächenverbrauch im Unteren Schützenrain und ein Hasenbrünnele-Tunnel mit Tiefbahnhof bei der Kreissparkasse?“, formuliert es Ziegler überspitzt.