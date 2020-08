Umfrage läuft noch bis 30. September

Zu jedem dieser Themen wird eine These aufgestellt, mit der sich die Nutzer in Kommentaren auseinandersetzen können. Diese sind öffentlich sichtbar. Die Umfrage läuft noch bis zum 30. September. „Ziel ist es, mehr über die verschiedenen Mobilitätsbedürfnisse zu erfahren“, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Die Beiträge können dann in den Entwurf des Nahverkehrsplans einfließen, der bis Februar 2021 fertig sein soll. Dann wird er im Umwelt- und Verkehrsausschuss diskutiert, bevor er in den Kreistag eingebracht wird. Parallel dazu läuft dann das Beteiligungsverfahren der Träger öffentlicher Belange.