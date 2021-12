Nahverkehr im Altkreis Leonberg Fahrplanwechsel bei Bus und Bahn

Buslinie 631 (Böblingen – Warmbronn – Leonberg)

Bei den Bussen ändert sich Folgendes: Die Linie 631 (Böblingen – Warmbronn – Leonberg) bekommt innerhalb von Sindelfingen eine neue Fahrtroute. Statt an der Haltestelle Gottlieb-Daimler-Schule halten die Busse künftig an der Haltestelle Ikea. So können Leonberger auf direktem Weg den Ikea-Markt in Sindelfingen erreichen.