Neben OVR bedient allerdings auch die Firma Kappus einige Fahrten auf der Linie 651. Da Kappus generell nicht bestreikt wird, können die folgenden Fahrten stattfinden, berichtet die Stadt Leonberg: ab Eltingen (Geislinger Straße 51) mit Endhalt in Höfingen (Elsa-Brandström-Straße): 6.01, 7.16 und 11.01 Uhr; mit Endhalt in Hemmingen Bahnhof (über Höfingen Hirschlander Straße): 8.31 und 12.31 Uhr; in Richtung Leonberg Bahnhof: 20.31, 21.31, 22.31 und 23.31 Uhr. Ab Höfingen (Elsa-Brandström-Straße) in Richtung Leonberg Bahnhof und Eltingen: 6.35, 7.50 und 11.50 Uhr. Ab Hemmingen Bahnhof in Richtung Leonberg Bahnhof und Eltingen: 10.14 und 13.14 Uhr. Ab Leonberg Bahnhof in Richtung Eltingen: 20.17, 21.17, 22.17 und 23.17 Uhr.