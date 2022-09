Nagetiere legen Ampel in Leonberg lahm Neues Zuhause für Siebenschläfer

Denn auch wenn man den unter Naturschutz stehenden Siebenschläfern ein Zuhause geben würde – in der Ampel können sie auch zum Schutze der Autofahrer nicht bleiben. „Es ist wichtig für uns, dass die Tiere einen Ort zum Nisten haben, aber auch, dass die Verkehrssicherheit gewährleistet ist“, erklärt Sebastian Küster, Sprecher der Stadt Leonberg. „Es muss eben beides gemeinsam gehen.“

Die Leibspeise sind Weintrauben

Und das soll jetzt mit den neuen Nistkästen passieren. In einem Radius von etwa hundert Metern hängen Astrid Grauel und Rainer Selig die Häuschen auf, in einem großen Kreis um das ehemalige Siebenschläfer-Zuhause in der Ampel. Am besten hängen die Kästen in zwei Metern Höhe, erklärt Grauel. „Aber die Siebenschläfer sind da nicht ganz so empfindlich.“ Anschließend füllen die beiden Nabu-Mitglieder die Behausungen mit Futter. Heimisches Obst, Haselnüsse und Sonnenblumenkerne essen die Nagetiere. Ihre Leibspeise: Weintrauben.

Ob in die neuen Kästen auch tatsächlich Siebenschläfer einziehen, wird erst kontrolliert, wenn die Siebenschläfer sich in ihren achtmonatigen Winterschlaf verabschiedet haben. Diesen verbringen die Nagetiere eingebuddelt in bis zu einem Meter Tiefe. Die Nistplätze in Ramtel sind nicht die einzigen im Leonberger Stadtgebiet: In Vogelhäuschen am Waldfriedhof etwa machen es sich regelmäßig Siebenschläfer gemütlich.

Einfangen verboten

Weil Menschen immer mehr in den Lebensraum von vielen Tieren wie den Siebenschläfern eindringen, suchen sich die Nager häufiger alternative Nistplätze – etwa in Gartenhäuschen oder unter Dachgiebeln von älteren Häusern. Graben sich die Siebenschläfer für ihren Winterschlaf in Gärten ein, laufen sie Gefahr, im Frühjahr vorzeitig ausgebuddelt zu werden, wenn die menschlichen Bewohner mit der Frühjahrsbepflanzung starten.

Auch in Regentonnen ertrinken die Siebenschläfer immer wieder, berichtet Mary Gensler. Als Wildtierpflegerin nimmt sie regelmäßig verwaiste Siebenschläfer auf, wenn diese in freier Wildbahn gefährdet wären. Wer ein Siebenschläfernest findet, sollte auf gar keinen Fall Lebendfallen aufstellen, mahnt sie. Weil die Nagetiere unter Artenschutz stehen, ist das ohne eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde verboten.

Nachtaktive Nager

Geschützte Art

Siebenschläfer gehören zur Familie der Bilche, sind verwandt mit dem Eichhörnchen und stehen unter Artenschutz. Ohne behördliche Erlaubnis dürfen die nachtaktiven – und deshalb oft ziemlich lauten – Nager deshalb nicht bekämpft werden.

Ruhemodus

Obwohl sie ihren Namen dem angeblich sieben Monate dauerndem Winterschlaf zu verdanken haben, schlummern die Siebenschläfer etwas länger, von Mitte September bis Ende Mai. In dieser Phase schlägt ihr Herz nur etwa fünf Mal pro Minute.