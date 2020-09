Viele Bürger haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 24 und 0.30 Uhr in Warmbronn einen „auffallenden Flugkörper“ laut knatternd über die Wiesen fliegen sehen. „Der hat zudem in zwei Phasen knallrot und hellgrün geleuchtet“, erzählt t uns eine Leserin. „Das ist der Polizeihubschrauber gewesen, der mit seiner Ausrüstung nach einer vermissten Person gesucht hat“, erläutert die Polizeisprecherin.