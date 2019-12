Nächstenliebe in Leonberg Spender gibt 10 000 Euro – zum fünften Mal

Es fehlt an Heizöl

Frau G. (alle Namen geändert) ist alleinerziehend, vom Vater der Kinder erhält sie keinerlei Unterstützung. Die Familie lebt seit vielen Jahren in Leonberg. Die große Tochter arbeitet als Fachangestellte in Leonberg. Der Sohn geht in die Grundschule. Frau G. hat eine Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin abgeschlossen. Dies war bevor die Kinder kamen. Sie hat zwar in diesem Beruf gearbeitet, aber mit der Geburt der Tochter aufgehört. Die Eltern hatten die „klassische“ Aufteilung: Der Mann gingt arbeiten, die Frau kümmerte sich um Haushalt und Kinder. Dies funktionierte so lange gut, bis der Familienvater überraschend ausgezogen ist.