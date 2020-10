Nachwuchsfußballer aus Leonberg Premiere im Trikot mit dem Bundesadler

Mit 1,82 Meter ist der Leonberger für einen Torhüter nicht einmal überdurchschnittlich groß. Seine Stärke liegt in seinem fußballerischen Können, er ist jederzeit anspielbar und passt den Ball präzise zu seinen Mitspielern. „Außerdem bin ich ein Spieler, der gerne Verantwortung übernimmt. Ich rede auf dem Platz viel mit meinen Teamkollegen und stets auch mit den Trainern“, erzählt Frank Feller, der in jedem Training Neues ausprobiert und stets dazulernen will.

Probetraining bei Bundesligisten

Seit seinem zwölften Lebensjahr wurde er vom württembergischen Fußballverband gesichtet und war 2017 und 2018 beim Länderpokal am Ball. Seit 2018 nimmt er an Kaderlehrgängen des DFB teil. Auch Bundesligavereine sind schon auf ihn aufmerksam geworden, er absolvierte Probetrainings beim VfB Stuttgart, bei Hertha BSC und dem 1. FC Köln.

Als seine Vorbilder bezeichnet Frank Feller die brasilianischen Nationalkeeper Alisson Becker (Liverpool) und Ederson (Manchester City). „Ihre Ausstrahlung und ihre fußballerische Klasse sind bewundernswert, da schaue ich mir immer wieder etwas ab“, sagt der 16-Jährige, dessen Traum es ist, irgendwann einmal in der englischen Premier League zu spielen.

Doch zunächst gilt es für ihn, im Heidenheimer Hartmann Nachwuchsleistungszentrum, in das der ehemalige Schüler des Stuttgarter Schickhardt-Gymnasiums gewechselt ist, das Abitur zu machen und den Sprung in den Profifußball zu schaffen. Mit der U 17-Nationalmannschaft stehen als Nächstes ein Lehrgang und die EM-Qualifikation in Frankreich gegen Polen und Nordmazedonien auf dem Programm – sofern Corona nicht dazwischenkommt. Das Virus scheint das einzige zu sein, was Frank Fellers weiterem Aufstieg derzeit im Wege steht.