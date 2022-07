Nachtwächter in Weil der Stadt Zum Geburtstag gibt es eine eigene Gasse

Zwar beginnt die Ehrung auf der Bühne vor dem Rathaus mit deutlicher Verspätung, denn die auswärtigen Vertreter der Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunft sind in Merklingen „gestrandet“, weil der beauftragte Bus nicht kam, und der Bürgermeister Christian Walter muss die vielen Gäste ein ums andere Mal vertrösten. Doch schließlich treffen sie am Marktplatz ein, die Nachtwächter aus Beek in den Niederlanden, aus Odense in Dänemark, aus Turckheim in Frankreich, aus Zwönitz im Erzgebirge, Dinkelsbühl, Dülken, Burladingen, Gengenbach, Wolfach und Horb, um nur einige zu nennen. Ausgestattet mit ihrer schwarzen Berufskleidung samt Hut und Umhang, Hellebarden und Laternen bieten sie ein imposantes Bild auf dem Marktplatz.