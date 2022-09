Gleich zwei offensichtlich stark betrunkene Männer hat es am späten Donnerstagabend in Wimsheim erwischt. Ein 27 Jahre alter Skoda-Fahrer befuhr gegen 23.30 die Daimlerstraße in Richtung Ortsmitte. Kurz nachdem er das Ortsschild passiert hatte, krachte er auf einen ordnungsgemäß auf der Fahrbahn parkenden Lastwagen.