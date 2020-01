Nachruf Wegbegleiter und Gestalter der Stadt

Architekt Peter Zoll ist vor allem bei der Ortskernsanierung in Rutesheim von Beginn im Jahr 1982 an und in Perouse von 1998 an mit dabei gewesen. „Er war von Anfang an bei allen Bauabschnitten dieser kommunalen Schwerpunktaufgabe aktiv dabei“, sagt der Rutesheimer Erste Beigeordnete Martin Killinger. Enorm viel sei gemeinsam mit Peter Zoll in den rund 38 Jahren erreicht worden. Es sei ja eine Zukunftsaufgabe ohnegleichen gewesen, nachhaltig dafür zu sorgen, dass im Stadtkern Bedingungen geschaffen werden, für eine hohe Lebens­qualität, für Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Leben, ja überhaupt um sich wohlzufühlen und zu begegnen, um Feste feiern zu können und vieles mehr.