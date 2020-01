1949 hat der Hochdorfer als 14-Jähriger eine Lehre als Landmaschinenmechaniker absolviert. Acht Jahre später eröffnete er eine landtechnische Vertriebs- und Reparaturwerkstatt in Eberdingen. Bereits in den 60er-Jahren sammelte Enz alte Motorräder und brachte sie wieder in Gang. In den 70er-Jahren entflammte seine Leidenschaft für die Bulldogs der Firma Lanz und 1979 organisierte er das erste Bulldog-Treffen in Hochdorf.