Nachruf Stets für seine Höfinger da

Seit 1966 in der SPD

Die Tochter Bianka wurde mit ihrem Kindergartenbesuch der Auslöser für 40 Jahre politisches Engagement. Wolfgang Fürst war 1966 in die SPD eingetreten. „Willy Brandt faszinierte mich, die 68er-Bewegung hatte mich in ihren Bann gezogen, ja selbst die RAF interessierte mich, bis ich merkte, dass das doch nicht mein Ding ist“, hat Wolfgang Fürst einmal gesagt. Vom Elternbeiratsvorsitzenden, der sich in der Ortschaftsverwaltung für ein Sonnensegel im Kindergarten der Tochter stark machte, war nur ein Schritt bis in die Kommunalpolitik, und 1975 zog er in den Höfinger Ortschaftsrat ein. Als er bei der Wahl 1980 und allen weiteren als Höfinger Stimmenkönig in den Leonberger Gemeinderat gewählt wurde, sah er das Ehrenamt als eine Verpflichtung seinen Höfingern gegenüber, aber immer auch mit Blick auf die Belange der Gesamtstadt.

Erfolge und Rückschläge

Stolz war er, dass in den 80er Jahren verhindert werden konnten, dass eine Entsorgungsfirma ein Zwischenlager für Sondermüll im Mischgebiet Pfad einrichtet und dass der Kampf gegen die Abschaffung der Ortschaftsräte Erfolg hatte. Bedauert hat er immer, dass gemeinsam mit Oberbürgermeister Dieter Ortlieb die Naturfreunde nicht überzeugt werden konnten, das Freibad im schattigen Höfinger Täle aufzugeben und dafür ein neues am Waldeck zu bauen. Geärgert hat ihn auch, dass mit der Höfinger Ortskernsanierung so viel wertvolle, historische Bausubstanz verloren gegangen war.

Dabei war Wolfgang Fürsts Credo: „Als guter Demokrat erlebt man keine Enttäuschungen. Man setzt sich zwar mit aller Kraft für etwas ein, aber wenn man nicht die Mehrheit bekommt, muss man damit leben.“