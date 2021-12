Nachruf Hansjörk Schneck ist gestorben

In Jahrzehnten hatte sich das Büro einen Namen gemacht, es hatte viele Stammkunden und war in der Industrie gut eingeführt, was dem Nachfolger zugute kam. Schnecks fachliche Handschrift ist beispielsweise an der Halden-Kita, dem Neubau des Wichern-Kindergartens oder dem Parkhaus am Leonberger Bahnhof zu sehen. Auch den Bau des Otto-Mörike-Stifts in Flacht und des Mehrgenerationenhauses in Waldenbuch hat der Architekt begleitet, wie auch den Wiederaufbau des abgebrannten Weil der Städter Spitals. Vehement dagegen eingesetzt hat er sich, dass ein Neubau der Pestalozzischule in den Leonberger Stadtpark gesetzt wird.