Nachruf Hans-Daniel Sailer Er hat sich immer als „Landbua“ bezeichnet

Tiere als Kulturbegleiter

Ein Thema, das Sailer immer begleitet hat, sind Tiere, im Speziellen das Pferd. Tiere waren um ihn herum in seinem Alltag, tauchen aber auch vielfach und vielgestaltig in seiner Kunst auf – in seinen Skulpturen wie in den Steinreliefs oder den Holzschnitten. Tiere seien „unsere Kulturbegleiter“ und zudem „dankbare Modelle“, sagte er in einem Gespräch mit unserer Zeitung zu seinem 60sten Geburtstag.