Nachruf auf Walter Gommel Ein echtes Unikat ist verstorben

In Sachen Umweltschutz war er ein Vorreiter

Vor allem war er „eine Figur für sich“, formuliert es der SPD-Ratsherr Rolf Vetter und lobt: „In Sachen ökologisches Denken und Umweltschutz war er immer ein Vorreiter, und er hat sich immer für die Landwirte stark gemacht.“ Ulrich Meeh kann das nur bestätigen: „Die Natur lag ihm am Herzen, und er redete nicht nur von Nachhaltigkeit, sondern lebte das auch in seiner täglichen Arbeit in der Landwirtschaft.“ Denn Walter Gommel war Biolandwirt aus Überzeugung, „der weniger Ertrag in Kauf nahm, um seiner Vision treu zu bleiben“.