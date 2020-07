Nachruf auf Gisela Ringeis Die CDU, Segeln und Karneval waren ihre Leidenschaft

Giselle, wie sie ihre Segelkameraden nannten, hatte alle nötigen Segelscheine für den Bodensee. Ihr Motto war: „Ich segle solange, wie ich es gesundheitlich noch kann“. Die schwierigeren Manöver, die viel Kraft erforderten, überließ sie inzwischen aber Freunden, die sie auf dem Wasser begleiteten.

„Die CDU ist mein Leben“

In ihrer Heimatstadt ist für Gisela Ringeis gesellschaftliches Engagement besonders wichtig gewesen. Mehr als 50 Jahren ist sie Mitglied der CDU gewesen, wo sie sich im Stadtverband als Beisitzerin engagierte. „Die CDU ist mein Leben“, sagte Gisela Ringeis einmal. „Ich habe dort einen guten Freundeskreis und bin bestens eingebunden.“ Zudem hat sich Gisela Ringeis regelmäßig beim Seniorennachmittag in der Blosenbergkirche und im Diakonieladen engagiert.

Besonders die alljährliche Tombola für das Leonberger Hospiz, die sie im Jahr 2000 ins Leben gerufen hat, lag ihr am Herzen. Dafür stand sie bei Wind und Wetter tagelang am Stand der CDU auf dem Nikolausmarkt und verkaufte Lose. Und sie verstand es meisterlich, Lokalprominenz in den Verkauf einzubinden. Mehrere zigtausend Euro sind in den Jahren zusammengekommen. Dabei hat Gisela Ringeis mit großer Überzeugungskraft bei den Leonberger Geschäftsleuten die Geschenke für die Tombola organisiert.

Viel Überzeugungskraft

Außerdem hat die fünfte Jahreszeit Gisela Ringeis im Blut gelegen. Ihr Mann war lange Präsident beim Leonberger Karnevalsverein Gesellschaft Engelberg, sie selbst war früher mit einer Damenriege als „Hupfdullen“ unterwegs. Auch am „Schmotzige Dorschdich“ in der Backstube der Bäckerei Zachert hat sie nie gefehlt. Anfangs hatte sich dort die CDU zum Feiern getroffen, später war jedermann willkommen. Und das war ganz nach ihrem Geschmack – denn es gab massenhaft Gelegenheit für ein Schwätzchen.