Nachruf Alwin Grupp hat seinen christlichen Glauben gelebt

Alwin Grupp hat sich anders entschieden. Nach dem Abitur in Göppingen trat er die württembergische Notar-Laufbahn an. Nach einer sechsjährigen Ausbildung war der Weg zum Bezirksnotar geebnet. Doch Alwin Grupp zog es in die freie Wirtschaft, und so kam er im August 1968 als frisch verheirateter Notariatsassessor zur Leonberger Bausparkasse ins Versteigerungswesen. Der Leobau ist er bis zum Ruhestand 2004 treu geblieben.