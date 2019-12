Nachgefragt Der Energiemanager trägt sich selbst

Berthold Hanfstein Foto: Landratsamt Böblingen

Und was macht der Klimaschutzmanager?

Das Thema geht viel weiter und bezieht zum Beispiel auch ein, Bürger und ansässige Unternehmen zu informieren. Der Klimaschutzmanager ist eher Umweltwissenschaftler. Sein Arbeitsfeld beinhaltet aber auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Der Klimaschutzmanager gibt dem Thema sozusagen ein Gesicht.

Was lohnt sich für eine Kommune eher: ein Energie- oder ein Klimaschutzmanager?

So was ist immer schwierig zu beurteilen, wenn es um das Thema Öffentlichkeitsarbeit geht. Beim Energiemanager kann man das schon eher beziffern. Die Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg, kurz KEA, hat basierend auf Erfahrungswerten von Kommunen die möglichen Energieeinsparungen auf zehn bis 15 Prozent beziffert. Bilanziell rechnet sich die Stelle also.

Wo im Kreis Böblingen gibt es bereits Klimaschutzmanager?

Herrenberg, Böblingen und Sindelfingen beschäftigen einen Klimaschutzmanager.