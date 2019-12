Leonberg - Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen...“ heißt es in einem traditionellen Weihnachtslied. Eine Vorstellung, die wohl so manchem Brandbekämpfer schlaflose Nächte bereitet, wenn es sich dabei um echte Kerzen handelt. Wir haben beim Gesamtkommandanten der Leonberger Feuerwehr, Wolfgang Zimmermann, nachgefragt, was in der Weihnachtszeit zu beachten ist.