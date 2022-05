Anstehen ließ sich oft nicht vermeiden. Ob am Bungeetrampolin, bei der Freiwilligen Feuerwehr zum Spritzen, um ein brennendes Haus zu löschen, oder, vor allem um die Mittagszeit, an den Ständen, wo die Rote auf dem Grill brutzelte: Wer am Wochenende auf dem Hobafäschd in Münchingen unterwegs war und Spaß haben wollte oder etwas zu essen und zu trinken, brauchte mitunter ein wenig Geduld.