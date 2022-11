Nach „Z“-Graffitis in Rutesheim-Perouse Das Dorf setzt ein Zeichen gegen Hass

Rutesheimer tun sich zusammen

Bei aller Verunsicherung berichtet Katharina K. aber auch davon, wie viel Unterstützung es bereits nach dem ersten Fall von Vandalismus gegeben habe, wie Nachbarn herumtelefoniert und schließlich eine Werkstatt gefunden hätten, die die Scheiben des kaputten Autos umsonst reparierte. Von Aktionen wie der Solidaritätsbekundung in dieser Woche, die aus dem Nichts entstand und zu der trotzdem viele Menschen erschienen. „Ich finde das toll an unserem Ort“, sagt Katharina. „Das Leid wird geteilt.“ Sie selbst habe sich in Perouse immer willkommen und sicher gefühlt. Die ukrainischen Familien bewundert sie ebenso. „Sie bleiben positiv“, sagt sie. „Und sie empfinden keinen Hass.“

Sogar mit zwei „Z“- Symbolen besprüht worden ist in dieser Woche auch ein Wohnhaus in Gebersheim. Dort hatte ein Bewohner im März eine Ukraine-Flagge ins Fenster gehängt, „um Solidarität mit den geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern zu zeigen“, wie er sagt. Auch ein Drohschreiben war in seinem Briefkasten gelandet. Wortlaut: „Hängen Sie die Flagge ab, sonst spüren Sie die Konsequenzen.“ Eigentlich, so erzählt er, würde er gerne aus Prinzip eine zweite Ukraine-Flagge aufhängen. Um seine Familie zu schützen, hat er sie aber vorerst entfernt. Was ihm passiert ist, sei aber kein Vergleich zu dem, was den Ukrainerinnen in Perouse widerfahren sei, betont der Gebersheimer.

Keine Panik, kein Hass

Die beste Gegenreaktion sei nun: „Innerlich ruhig bleiben und äußerlich aktiv werden.“ Auch er war deshalb bei der Solidaritätsbekundung in Perouse. Man solle nun noch mehr unterstützen und Hilfe leisten, sagt er, und nicht in Panik oder Hass verfallen. Und er mahnt auch vor anti-russischen Generalisierungen: „Dann wären wir auch nicht besser. Wir müssen ein offenes Land für alle sein.“

Dem Polizeipräsidium Ludwigsburg sind derweil keine weiteren ähnlichen Fälle im ehemaligen Landkreis Leonberg bekannt. „Wir haben eine Steigerung, aber eben nur, weil das die ersten Fälle waren“, heißt es. Ende Oktober – in der gleichen Nacht, in der das erste „Z“ in Perouse aufgetaucht war – hatte es allerdings laut dem Polizeipräsidium Pforzheim auch in Heimsheim ein Auto mit ukrainischer Zulassung getroffen.