Nach Wirbelbrüchen Auf dem Weg zurück zu alter Stärke

Sport spielt im Leben des 30-Jährigen eine große Rolle. Der gebürtige Heimsheimer spielte Bezirksliga-Fußball beim TSV Heimsheim, beim TSV Wimsheim und beim TSV Mühlhausen, ehe er über zwei Kumpel von den Pforzheim Wilddogs zum American Football kam. 2014 begann er bei den Silver Arrows in Stuttgart, in der Saison darauf bekam er die ersten Spielzüge als Running Back in der Oberliga. Nach dem dritten Jahr dort wagte er zusammen mit zwei Trainern den Sprung zum Zweitligaaufsteiger Albershausen Crusaders. „Bei den Silver Arrows hat mir der Erfolgswille gefehlt“, erläutert er.

Fahrten bis an die österreichische Grenze

Die Zweitligasaison 2017 genoss Lukas Dank in vollen Zügen, lernte aber auch die Schattenseiten des hochklassigen Footballs kennen. „Die Auswärtsfahrten gingen bis nach Gießen und an die österreichische Grenze“, berichtet er. Zudem zog er sich eine schwere Hüftverletzung zu, die eine adäquate Vorbereitung auf eine weitere Zweitligasaison unmöglich gemacht hätte. Da traf es sich gut, dass Jan Bartosch schon ein Jahr zuvor den Kontakt zu ihm gesucht hatte und die Leonberg Alligators 2018 in den Punktspielbetrieb in der Kreisliga starteten. „Es hat mich gereizt, bei dem Projekt dabei zu sein, bei dem die Jungs viel Spaß hatten“, sagt der 30-Jährige rückblickend.

In der Kreis- und Bezirksliga hatte die Konkurrenz keine Chancen, Lukas Dank lief in jeder Saison mehr als 1000 Yards. „Ich war zum ersten Mal in einem Team in der Vorbildrolle, und der Mannschaft hat vielleicht genau so ein Pfeiler wie ich in der Offense gefehlt“, erklärt er den Durchmarsch durch die unteren drei Ligen.

Starke Gegner in der neuen Saison

In der Oberliga trafen die Alligators erstmals auf Teams auf Augenhöhe – und freuen sich nun auf eine weitere Saison in der vierthöchsten deutschen Spielklasse. „Die vergangene Runde war wahrscheinlich die stärkste Oberliga aller Zeiten“, glaubt Lukas Dank, der mit seinen 90 Kilo stark genug ist, um sich durchzusetzen, mit 1,75 Meter aber auch klein genug, um sich durchzuwuseln.

Leicht wird aber auch die neue Runde nicht: Neben den Regionalliga-Absteigern Holzgerlingen Twister und Weinheim Longhorns wartet auf die Leonberger auch der starke Aufsteiger Konstanz Pirates. „Die machen gerade eine ähnliche Entwicklung wie wir“, lobt Lukas Dank den kommenden Gegner.