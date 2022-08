Der Unfallfahrer konnte sich aus dem Auto befreien. Er flüchtete zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung nahm ein Polizeihund die Fährte des Verursachers auf. Er stellte den Flüchtigen kurze Zeit später in der Nähe in einem Gebüsch. Der Verursacher wurde schwer verletzt, ebenso wie der VW-Fahrer. Sie wurden ebenso in ein Krankenhaus gebracht, wie die beiden 28 und 27 Jahre alten Insassen der E-Klasse. Der Unfallfahrer musste eine Blutprobe abgeben.