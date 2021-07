Nach Unfall auf der A8 Audi folgt Feuerwehr durch Rettungsgasse

Fahrer von Feuerwehrauto weist Audi-Fahrer zurecht

Wie die Polizei erst jetzt berichtet, war ein Feuerwehrfahrzeug auf dem Weg zum Einsatzort und fuhr durch die gebildete Rettungsgasse in Fahrtrichtung Stuttgart. Dabei bemerkte der Fahrer des Einsatzfahrzeugs, dass diesem ein Audi unmittelbar folgte – und das über eine geraume Strecke. Schließlich hielt der Fahrer des Einsatzfahrzeugs an und forderte den Audi-Fahrer auf, sich unverzüglich ebenfalls in die Rettungsgasse einzugliedern.