Am Mittwoch wurde dann in Nähe der Ampel ein Nagetier gesichtet, bei dem es sich voraussichtlich um das Muttertier handelt. „Es ist wahrscheinlich, dass das Tier nach einer Alternative für das Nest sucht“, so der Sprecher. Darum habe die Stadt beschlossen, vom Naturschutzbund (Nabu) drei Vorrichtungen an Bäumen in der Nähe anbringen zu lassen, in die die Siebenschläfer ein Nest, den sogenannten Kobel, bauen können. Diese müssten allerdings erst noch besorgt werden.