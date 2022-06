Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt am Weiler Bahnhof vom 4. Juni dauern weiter an. In diesem Zusammenhang wurden am Dienstag Fotos von einer möglichen Zeugin veröffentlicht. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die 24-jährige Frau noch am Dienstag selbst gemeldet und konnte bereits vernommen werden.