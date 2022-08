Nach Taxifahrt in Leonberg Drei Männer fliehen zu Fuß über A 8

Am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr sind drei Männer im Alter von 22, 24 und 26 Jahren zu Fuß über die Autobahn 8 geflüchtet, nachdem sie einen Taxifahrer um den Fahrpreis in Höhe von rund 60 Euro betrogen haben. Die jungen Fahrgäste hatten den 31-jährigen Taxifahrer auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost dazu gebracht, auf dem Seitenstreifen anzuhalten – offensichtlich unter dem Vorwand, dass einem der dreien übel sei. Kaum angehalten, verließen alle drei Männer das Taxi und flüchteten ohne zu bezahlen in Richtung Leonberg.