Nach Streit in Hirschlanden Mann in Fußfessel in Psychiatrie gebracht

Zu einem Mann, der sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde am Sonntag gegen 10.30 Uhr die Polizei in Hirschlanden gerufen. Laut der Polizei hatte es im Max-Reger-Weg Streit zwischen dem 38-Jährigen und seiner Frau gegeben, in dessen Verlauf er sie schlug. Er reagierte aggressiv auf die Polizei, schlug um sich, trat, versuchte die Beamten zu beißen. Ihm wurden Handschließen und Fußfessel angelegt, derweil er fortwährend schrie. Er kam in eine psychiatrische Einrichtung.