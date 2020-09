Nach Schockvideo von Tiermisshandlungen Grüne fordern Schließung des Schlachthofs

Roland Mundle, Grünen-Kreistagsfraktion Foto: privat

CDU findet Schließung verfrüht Paul Nemeth, Sabine Kurtz und Marc Biadacz (v.l.). privat

„Falls es sich bestätigt, dass solche Vorgänge auch noch in Anwesenheit der Veterinäre des Landratsamtes stattfanden, haben diese sich für diese Tätigkeit disqualifiziert“, sagt der Grünen-Fraktionschef. Den Landkreis nimmt er auch an andere Stelle in die Pflicht: „Uns Kreisräten und Kreisrätinnen wurde in einer Kreistagsvorlage im Dezember 2018 noch folgender Sachverhalt dargestellt: Kurze Transportwege, schonender Umgang mit dem Schlachtvieh, nachvollziehbare regionale Herkunft und die Versorgung der Metzger mit absolut frischer Ware sind wichtige Vorteile der regionalen genossenschaftlichen Ausrichtung“, zitiert Mundle. Darauf hätten sich auch die hiesigen Metzgereien verlassen. Einen Weiterbetrieb könne die grüne Fraktion erst mittragen, wenn sichergestellt sei, dass das Tierwohl wieder Vorrang hat.

Die CDU hingegen findet die Forderung der Grünen verfrüht. „Solche Schnellschüsse helfen im Augenblick nicht weiter. Zunächst muss lückenlos aufgeklärt werden, wo das Versagen lag. Dann kann man die notwendigen Konsequenzen ziehen. Dabei müssen auch personelle Konsequenzen in Betracht gezogen werden“, schreiben die Landtagsabgeordneten Sabine Kurtz und Paul Nemeth sowie der Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Videoaufnahmen zeigten „schockierende und beschämende Bilder“. Auch die Unionspolitiker fordern eine lückenlose Aufklärung. „Grundsätzlich halten wir regionale Schlachthöfe für eine sinnvolle Einrichtung“, schreiben Kurtz, Nemeth und Biadacz. Der schonende Umgang mit den Tieren müsse jedoch Vorrang haben, was „auf den uns vorliegenden Videoaufnahmen ganz offensichtlich nicht der Fall ist. Die Aufklärung dieses Vorganges sollte Anlass und Grundlage sein, um, wo nötig, entsprechende Verbesserungen für den Tierschutz in Schlachtbetrieben vorzunehmen“.