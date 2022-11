Nach psychischem Ausnahmezustand Mehrere Fahrzeuge in Brand gesteckt

Den ersten Ermittlungen der Polizei zufolge setzte die verletzte Person, sie sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, die Gegenstände selbst in Brand. Die Ermittlungen dauern an. Bereits am Vormittag hatte die Polizei in einer Eilmeldung über das Feuer und die daraus resultierende Sperrung der K 1021 berichtet und in diesem Zuge von einem Wohnmobilbrand gesprochen. Unter den in Brand gesteckten Gegenständen befanden sich auch zwei Autos und zwei Wohnmobile, bestätigte die Polizei auf Nachfrage.