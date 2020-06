Nach Posting zu Demo in Ludwigsburg Unbedachte Äußerung? Knecht erntet Shitstorm

Sachliche Diskussion auf Facebook nicht möglich

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Michael Vierling will dem Posting nicht zu viel Bedeutung beimessen, eine böse Absicht Knechts schließt er aber aus. „Er hat eine super Ansprache gehalten“, so Vierling. Ohnehin sei es wichtiger, bei so einer Demo Präsenz zu zeigen. Das wünscht er sich auch von denjenigen, die im Netz so vehement auf die Verfehlung hinwiesen. „Sie sollten nächstes Mal auch lieber hingehen, statt später dann irgendwas ins Handy zu tippen“, findet Vierling.

Matthias Knecht will künftig noch ein bisschen genauer auf seine Formulierungen im Netz achten. „Ich habe aber auch gemerkt, dass es wenig Sinn macht, auf Facebook eine geschichtliche oder wissenschaftliche Diskussion zu führen. Da ist man schnell am Ende.“