Nach Hagelsturm über Weissach Landwirte fürchten Ernteausfälle

Das sieht auch Norbert Feyler so. „Der Mais geht vielleicht noch. Er ist ohnehin verzögert im Wachstum durch die vergangenen kalten Wochen“, schildert Feyler, der zusammen mit Albrecht Pflüger Obmann der neun Flachter Landwirte ist. Aber bei dem Getreide, das jetzt kaputtgegangen sei, könne man nichts mehr machen, weiß er aus Erfahrung.

Der Hagel hat viele Körner aus den Ähren der Gerste, die schon relativ weit im Wachstum war, herausgehauen. Sie haben oft nur noch weiße, leere Hülsen. „Die Frage ist, ob sich die Ernte überhaupt noch lohnt, denn der Einsatz eines Mähdreschers kostet auch Geld“, sagt Albrecht Pflüger. Auch auf dem benachbarten Weizenfeld sind die leeren Ähren zu sehen.

Werner Knapp bückt sich auf seinem Frühkartoffel-Feld und holt ein paar kleine Knollen aus der Erde. „Die wären in etwa zwei Wochen erntereif gewesen“, sagt der Landwirt. Doch der grüne Pflanzenteil ist in einem bedauernswerten Zustand – regelrecht vom Hagel zerfetzt. Jetzt komme es darauf an, wie schnell frisches Grün nachwächst und den Knollen hilft, ebenfalls noch etwas zu wachsen. Da müsse man jetzt abwarten, so Werner Knapp.

Ausmaß der Schäden noch ungewiss

Die Landwirte sind sich einig: So stark waren die Hagelschäden schon lange nicht mehr. Alle seien vom Unwetter mehr oder weniger betroffen gewesen, schätzt Obmann Norbert Feyler. Doch viele, vor allem hauptberufliche Landwirte, hätten eine Hagelversicherung.

Laut Daniela Stoffel-Jauß, Obfrau der etwa zehn Landwirte von Weissach, gibt es im Ort ebenfalls punktuell starke Schäden. Auffallend bei diesem räumlich klar abgegrenzten Unwetter sei, dass bei manchen nebeneinanderliegenden Feldern eines zerstört worden sei und das andere gar nichts vom Hagel abbekommen habe. Die Fachleute der Versicherungen müssten nun das Ausmaß der Schäden einschätzen und im Nachhinein bewerten.