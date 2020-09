Nach der Schlachthof-Schließung Regionale Wurst und Fleisch in Gefahr

Landrat Roland Bernhard will noch in dieser Woche entscheiden, wie es in Gärtringen weitergeht. Derzeit organisiere man einen runden Tisch mit den Vertretern der Landwirte und der Metzger, kündigt sein Sprecher an. „Wir lassen sie nicht im Regen stehen, sondern nehmen sie an die Hand“, sagt er. Das Landratsamt werde auch mithelfen, das Gesamtkonzept für den Schlachthof in Gärtringen zu erstellen und umzusetzen.

Denn sonst wird regionales Fleisch schwieriger zu bekommen sein. Davor warnt auch der Renninger Metzger Matthias Scherer, der auch Obermeister der Fleischer-Innung ist. „Ich bin guter Dinge, dass das möglich ist“, sagt er. Die Alternative jedenfalls sei nicht wünschenswert: „Denn dann müssten wir nach Birkenfeld ausweichen.“ Dort steht die Groß-Schlachterei von Müller-Fleisch, die zuletzt wegen Corona-Fällen bei den Leiharbeitern in die Schlagzeilen geraten ist. Für Landwirte und Metzger sei das sogar günstiger und einfacher, sagt Scherer.

„Wir als Bauern sind sehr traurig, dass das jetzt so einen Verlauf genommen hat.“

Dem Tierwohl sei das indes nicht dienlich. Um das System regionaler Produkte aufzubauen, haben sich Metzger und Landwirte vor 25 Jahren zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen und den Schlachthof in Gärtringen aufgebaut. „Das ist jetzt erst mal zusammengebrochen “, ist der Metzger-Vertreter Scherer empört. Auch sein Pendant bei den Bauern, der Gebersheimer Landwirte-Vertreter Hans-Georg Schwarz, warnt vor den Folgen. „Je länger die Schlachthof-Schließung dauert, desto mehr Beteiligte suchen sich Alternativen“, sagt er. Und dann sei es schwierig bis unmöglich, den Schlachthof wieder in Betrieb zu nehmen. „Wir als Bauern sind sehr traurig, dass das jetzt so einen Verlauf genommen hat“, sagt er.

Dominik Heinkele, der Metzger mit Geschäften in Weil der Stadt und Dätzingen und Kunde von Ernst-Martin Gehring, hat übrigens schon eine Alternative. Heinkele lässt die Schweine jetzt zu seinem Kollegen Siegfried Mann nach Calw-Stammheim bringen, der in seiner kleinen Landmetzgerei noch selbst schlachtet. Im Gegenzug hilft ein Mitarbeiter von Dominik Heinkele bei Siegfried Mann beim Schlachten mit. „Wenn das klappt, wäre das super und eine Lösung für die Zukunft“, freut er sich.

Ernst-Martin Gehring warnt dennoch: Solche Metzger-Schlachtereien könnten die Kapazitäten des Gärtringer Betriebs niemals aufnehmen.