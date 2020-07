Nach der Landesreform Kehrt die Autobahnpolizei nach Ditzingen zurück?

Diese Pläne für die Straße verfolgen die Ditzinger bereits seit vielen Jahren. Durch den Ausbau soll die Siemensstraße entlastet werden. Auf dem Zubringer zur Autobahn-Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach staut sich morgens und abends der Berufsverkehr, vor allem, wenn die A 8 rund um den Engelbergtunnel dicht ist. Autofahrer aus der Richtung Pforzheim fahren dann über Heimerdingen zur A 81. Wegen des Ausbaus der Straße muss das Logistikzentrum neu gestaltet werden.

Besuch von Verkehrsminister Hermann

Weil das Land einen zweiten Ditzinger Autobahnanschluss kritisch sieht, hat der Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dem Ditzinger Oberbürgermeister Michael Makurath (parteilos) 2014 schriftlich die Unterstützung seines Hauses bei der Ertüchtigung der Siemensstraße signalisiert. Danach gab es Gespräche mit den Landesbehörden, doch es tat sich wenig, das Land sah keinen Bedarf für die Modernisierung des Logistikzentrums.

2018 folgte ein Spitzengespräch von Vertretern der Stadt und des Landes. Inzwischen liegt eine Absichtserklärung vor, mit der sich die Ditzinger Stadträte am Dienstag befassten. Bei aller Zuversicht blieb Bahmer auch zurückhaltend: Er erinnerte daran, dass das Land zunächst die Corona-Zeit finanzieren müsse und nach der Landtagswahl im kommenden Jahr möglicherweise andere Prioritäten setze. Doch vom Tisch ist damit offenbar die Forderung des Landes nach einer finanziellen Beteiligung der Ditzinger an der Modernisierung des Logistikzentrums. Statt dessen wird die Stadt eine höhere Bebauung als bisher auf dem 1,3 Hektar großen Grundstück ermöglichen – was eine Wertsteigerung bedeute, so Bahmer.

Der Grünen-Rat Ulrich Steller stieß sich an der Idee eines Gebäudekomplexes mit sechs Vollgeschossen: „Das ist doch sehr hoch, dicht und kompakt“. Im Umfeld befinden sich bereits drei- bis fünfstöckige Gebäude. Mit der verdichteten Bebauung bliebe neben Logistikzentrum und Autobahnpolizei Platz für das Ditzinger Polizeirevier. „Das Revier ist mehr als suboptimal untergebracht“, sagt Bahmer. Dort arbeiten rund 80 Beschäftigte.