Nach der Bürgermeisterwahl in Weissach Gemeinderat wünscht sich ein neues Miteinander

Mehrere Stellen im Rathaus vakant

Jens Millow ist die Freude über den hohen Wahlsieg auch am Tag darauf noch anzumerken. Für ihn hat am Montag direkt der Alltag im Hauptamt von Löchgau wieder begonnen. „Ich habe heute schon die Ausschreibung für das Hauptamt vorbereitet, die wird diese Woche noch rausgehen“, erzählt er. „Ich hoffe, dass ich da noch einen Haken dahinter machen kann, bevor ich gehe.“ In Weissach werden ihn in Sachen Stellenbesetzung einige Herausforderungen erwarten. Mehrere Stellen sind vakant, unter anderem die Leitung der Kämmerei. „Hier haben wir natürlich bereits ausgeschrieben“, sagt Töpfer. Es sei schwer, gutes Personal zu finden.