Nach der Abschiedsparty der Rockfabrik Rofa-Fans wütend wegen Abschleppaktion

Ludwigsburg - Nachdem die letzte Party in der Ludwigsburger Rockfabrik in der Silvesternacht über die Bühne gegangen ist, sind die Mitarbeiter und Helfer damit beschäftigt, übrig gebliebene Getränke aus den Kühlschränken zu räumen und leere Flaschen sowie Bierfässer zu entsorgen. Zeitgleich mischt sich in die Trauer zahlreicher Rockfans Wut über die Ereignisse am Neujahrstag.