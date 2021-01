Nach dem Rückzug In Neustadt hat Maic Schillack schlechte Karten

Als es jedoch im Dezember bei der Wahl zum Ersten Bürgermeister ohne Gegenkandidat keine Mehrheit für ihn gab, folgte kurz vor dem Jahreswechsel der Rückzieher. Maic Schillack teilte dem Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) mit, nicht mehr zur Verfügung zu stehen und in Neustadt zu bleiben. Er beklagte vor allen Dingen mangelnde Resonanz im Gemeinderat. Darüber hinaus, so heißt es in dem Brief von Maic Schillack, habe er in „Neustadt mit unserem Verwaltungsvorstand und Bürgermeister Herbst Gespräche geführt, die mir haben deutlich werden lassen, dass es hier durchaus noch eine berufliche Zukunft für mich gibt“.