Nach dem Abstieg Kurze Pause für SV Leonberg/Eltingen

So schwer es auch fällt, der Blick muss bereits wieder nach vorne gehen. Bis zum Rundenbeginn in der Bezirksliga Enz-Murr am Wochenende 20./21. August sind es nur noch sieben Wochen. Damit die Spieler Abstand von der am Ende so frustrierenden Saison bekommen, will Benjamin Schäffer den Trainingsauftakt so weit wie möglich nach hinten legen. Es bleiben nun allerdings nur noch zwei Wochen Pause. Am 16. oder 17. Juli ist voraussichtlich Trainingsauftakt. Denn als einer von sechs Teilnehmern ist der SV Leonberg/Eltingen beim Eugen Essig-Turnier in Flacht gefordert. Turniertage sind der 20., 21. und 25. Juli.