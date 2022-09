Nach BVG-Urteil Offene Sonntage nur im Kleinformat

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Energiegipfel in Leonberg Was ist, wenn das Gas knapp wird? Die Stadt Leonberg lädt Unternehmen zu einem Energiegipfel mit Experten aus der Versorgungswirtschaft ein

Um die Veranstaltungen bestimmten Handelszonen zuzuordnen und damit den gesetzlichen Kriterien zu entsprechen, wird Leonberg in insgesamt sieben Zonen eingeteilt. Drei davon sind die Teilorte Höfingen, Gebersheim und Warmbronn. Die anderen Gebiete liegen in der Kernstadt: Altstadt, Stadtmitte, Eltingen und Ramtel.

Oldtimer sind auf dem Marktplatz zu bestaunen

„Pro Zone sind maximal drei verkaufsoffene Sonntage möglich“, sagt Leonbergs Citymanagerin Nadja Reichert. Voraussetzung sei stets, wie das Bundesverwaltungsgericht betont, eine anlassgebende und publikumsträchtige Veranstaltung in räumlicher Nähe. Das muss beim Ordnungsamt beantragt und sogar mit einer Prognose der Besucherzahlen untermauert werden.

Die traditionelle Oldtimer-Rallye Leo-Motor-Classic am 18. September ist solch ein Anlass. Da aber die Fahrzeuge auf dem Marktplatz starten und dort wieder ankommen, können auch nur die Geschäfte in der Nähe öffnen. Für Besucher ist allerdings auf jeden Fall einiges geboten: Von 10 Uhr an laufen die Oldtimer in der Altstadt ein. Um 12 Uhr startet nach einer Vorstellung der Schätzchen die Ausfahrt. Am Nachmittag gegen 15 Uhr stehen sie dann alle nach ihrer Rückkehr wieder auf dem Marktplatz und können vom Publikum bestaunt und fotografiert werden.

Stadtkirche feiert mit

In bewährter Partnerschaft veranstaltet die evangelische Stadtkirchengemeinde am Sonntag das traditionelle Kirchplatzfest rund um das Gotteshaus. Die Geschäfte laden von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln und Einkaufen ein. Die Gastronomie hat natürlich länger auf. In Eltingen hingegen muss alles zubleiben.