Nach Brand im Gymnasium Modernster Unterricht in Ditzingen

Die Schule war danach zu, erst wegen des Brandes, danach waren Faschingsferien, dann kam außerdem Corona. Die Schäden wurden beseitigt, die zerstörten Räume ausgeräumt, gereinigt, neu aufgebaut, andere Räume umgewidmet. Auch fanden die Gymnasiasten Platz in der Realschule unter demselben Dach. Rund vier Millionen Euro wurden investiert. „Es war eine beengte Situation“, sagt Roland Spieß. Doch man habe das Beste daraus gemacht. Maria Schmitz und Angela Weiser berichten, es stecke „unfassbar viel Kollegiumsarbeit“ in den Räumen. Die Lehrkräfte hätten zum Beispiel beim Organisieren und Einrichten geholfen.

Gymnasium plant einen „Schulversuch“

In den neuen Räumen sieht Roland Spieß nun auch die Chance für einen „Schulversuch“: Vom nächsten Schuljahr an ist das Fach NwT als Basisfach geplant. Die Schüler können es dann nicht mehr nur in der Mittelstufe belegen, sondern auch in der Kursstufe. „Das wäre ein Novum an unserer Schule und in der Umgebung“, sagt Spieß. Die Genehmigung des Regierungspräsidiums steht noch aus, ist laut Spieß aber Formsache.

Zerstörerische Flammen

Ursache

Ein technischer Defekt hatte am 18. Februar 2020 den Brand im Schulzentrum in der Glemsaue ausgelöst. Wie sich später herausstellte, lag der Brandherd im Chemievorbereitungsraum. Doch da dort kein Rauchmelder installiert ist, wurde erst Alarm ausgelöst, als der Rauch über das Lüftungssystem bereits in die darunterliegende Etage gezogen war. Die naturwissenschaftlichen Fachräume wurden nahezu völlig zerstört. Vor allem durch die Löscharbeiten waren in der Folge auch die Technikräume der Realschule nicht nutzbar.

Brandschutz

In den Fachklassenräumen sind in dem Bereich, in dem das Feuer ausbrach, keine Rauchmelder obligatorisch. Gleichwohl war eine entsprechende Installation vorbereitet.