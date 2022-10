Nach 44 Prozesstagen Hohe Haftstrafen für Goldschmuggler

Gold und Silber im Rucksack transportiert

Nach Ansicht des Gerichts fuhr der 41-Jährige teilweise morgens um 4 Uhr in Liechtenstein los, um die Edelmetalle über die Grenze in die EU zu bringen. Das Gold und Silber, in der Regel 15 bis 20 Kilogramm, transportierte er meist in einem Rucksack. Teilweise habe er auf dem Rückweg 800 000 Euro Bargeld dabeigehabt. In der Firma sei der 55-jährige Mitgeschäftsführer dafür verantwortlich gewesen, dass regionale Banken bis zu 3,2 Millionen Euro Bargeld pro Woche zur Verfügung stellten. „Für uns ist schwer nachvollziehbar, dass Banken so etwas tun – nur unter Verweis auf die Tatsache, das Bargeld im Edelmetall-Geschäft üblich sei“, wies Necker den Banken eine gewisse Mitschuld zu. Das Risiko der Geldwäsche sei auf der Hand gelegen.

Necker bezeichnete den 55-jährigen Mitgeschäftsführer, der wegen seiner grundsätzlichen Korrektheit häufig in Konflikt mit dem 76-jährigen Geschäftsführer des Familienunternehmens geraten war, als „tragische Figur“ in der ganzen Geschichte. Er habe nicht direkt gewusst, dass die Edelmetalle aus Liechtenstein stammten, habe aber mehrere Indizien – wie zum Beispiel fehlende Steuernummern – ignoriert. „Der Verdacht des Goldschmuggels hätte sich für ihn aufdrängen müssen, er hat es in Kauf genommen“, meinte Necker.

Rund 8500 Telefongespräche wurden überwacht

Bei der Strafzumessung seien bei allen Angeklagten negativ der hohe Schaden von fast elf Millionen Euro, der lange Zeitraum und die systematische Tatbegehung ins Gewicht gefallen. Auf die Spur der Angeklagten waren Zoll-, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft nach Auskunft des Ersten Staatsanwalts Marcus Höschele durch mehrere Rechtshilfeersuchen aus dem Ausland gekommen. Die Ermittlungen hätten fast zwei Jahre gedauert. In dem Prozess wurden 37 Zeugen gehört und mehr als 2000 Urkunden ausgewertet, darunter allein 600 Protokolle von Telefonüberwachungen von rund 8500 Gesprächen.

Während der zweieinhalbstündigen Urteilsverkündung übte Necker auch massive Kritik an der Verteidigung des 76-jährigen Hauptangeklagten. Die Anwälte hätten den Prozess durch wiederholte Hinweise auf eine angebliche Demenzerkrankung des Mannes in die Länge gezogen, für die es keine Anhaltspunkte gegeben habe. „Das Ganze nahm zeitweise querulatorische Ausmaße an“, monierte Necker.

Bisweilen habe die Kammer Bedenken gehabt, ob die Anwälte ihre Rolle als Organ der Rechtspflege nicht überschreiten. „Es gab teilweise unverschämte persönliche Angriffe auf die gerichtlich bestellte Sachverständige, die dem Gericht durch ihre jahrelange Tätigkeit als hochqualifiziert bekannt ist“, kritisierte Necker. Ein solches Niveau habe er noch selten erlebt und hoffe es auch nie wieder zu erleben.