Nabu Weil der Stadt Ein Unterschlupf für Igel

Über die möglichen Gefahren weiß die elfjährige Anna bereits gut Bescheid: „Wenn Laubhaufen oder Heustapel weggeräumt werden, darf nie einfach mit der Forke in den Stapel gefahren werden“, sagt sie, „vielleicht schläft da ein Igel.“ Die zehnjährige Selena ergänzt: „Und nie einfach so die Schuppentür zuschließen, denn wenn da heimlich ein Igel reingehuscht ist, muss er vielleicht verhungern, wenn länger keiner mehr in den Schuppen geht.“ Müll, Glasscherben, zu wenig Unterschlupf und zu wenig Nahrung – die Kinder haben zahlreiche Gefahren ausfindig gemacht.

Die frischgebackenen Igelbotschafter wollen ihr Wissen weitertragen: „Ich will schon an andere weitergeben, was ich hier gelernt habe“, sagt Anna selbstbewusst, „und zeigen, was man im Garten verändern kann. Und was wir alle dafür tun können, um den Igeln beim Überleben zu helfen.“

Finale am 26. September

Das große Finale ist der Tag der offenen Tür am 26. September auf der MGF. Dafür malen die Kinder bereits fleißig an den Plakaten, mit denen sie ihre Aktivitäten vorstellen und zeigen, wie sie den Garten der MGF igelfreundlich gemacht haben. „Das muss nicht viel Geld kosten“, betont Anne Mäckelburg. „Mit ein bisschen Fantasie und Kreativität findet man vieles auf dem Recyclinghof oder dem Häckselplatz, was sich für den Bau eines Unterschlupfs verwenden lässt.“ Die selbst gebauten Igelhäuschen dürfen die Kinder in den eigenen Garten mitnehmen. „Wir haben noch keinen Igel im Garten“, bedauert die kleine Lea, „nur einen Ameisenhaufen.“

Vielleicht ändert sich das mit dem neuen Unterschlupf. Sonst wandert der vielleicht in Opas Garten, wo ein Igel mittlerweile zu Hause ist. Aber Lea schüttelt den Kopf. Sie hofft, dass sich bald ein cleveres Stacheltier den Garten mit den Ameisen und damit einer bequemen Futterquelle vor der Haustür als Domizil aussucht.